Covid: in Piemonte 456 casi, +23 ricoverati e 4 morti

In Piemonte sono 456 i nuovi casi di Covid, 4 i morti, +23 i ricoverati, nei dati del bollettino dell'Unità di crisi della Regione. Con l'esito di 45.401 tamponi diagnostici, di cui 41.606 antigenici, il tasso di positività è pari all'1%. Dei 456 nuovi casi gli asintomatici sono 320, cioè il 70,2%. In terapia intensiva un paziente in più rispetto a ieri, il numero complessivo sale a 34, negli altri reparti +22, numero totale a 379. Le persone in isolamento domiciliare sono 9.570, i nuovi guariti 282. Dall'inizio della pandemia i casi positivi in Piemonte sono stati 402.344, i decessi 11.886, i guariti 380.475.