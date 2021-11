Vercelli: nomina presidente Consiglio, è leghista Lavarino

Dopo otto ore di riunione, tra problemi tecnici e due votazioni infruttuose, il Consiglio comunale di Vercelli ha eletto il nuovo presidente: è Romano Lavarino, attuale capogruppo della Lega, che subentra a Gian Carlo Locarni. Quest'ultimo si è dovuto dimettere dalla carica perché nominato nuovo componente della giunta di Vercelli. L'assemblea si è svolta in modalità mista, in presenza e a distanza, e questo - sommato a difficoltà di connessioni e problemi di pec - ha allungato a dismisura la votazione del presidente, punto al primo posto dell'ordine del giorno dell'assemblea di oggi, iniziata alle 9. L'esito finale e la nomina di Lavarino è arrivata dopo più di otto ore di seduta. "Stiamo facendo una pessima figura in Piemonte - ha tuonato Roberto Scheda, consigliere di minoranza -; datemi una ragione per cui a Vercelli siamo diversi. Torniamo con i Consigli in presenza". Il Pd aveva proposto di sospendere e rinviare la nomina ad altra seduta da svolgersi in presenza, ma la proposta è stata bocciata.