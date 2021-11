Fisco, sequestri Gdf per 1 milione di euro a società alberghiera

Evasione fiscale con "teste di legno" a prendersi le colpe e fatture fasulle o fatte sparire per nascondere tutto. Questa la situazione scoperta dai militari della Guardia di finanza, tenenza di Bardonecchia, in merito ad una società operante nel settore alberghiero dell'alta Val Susa. Gli accertamenti delle Fiamme gialle sono partiti con un'azione, in breve sono state constatate numerose irregolarità in merito agli adempimenti tributari, commesse dai due amministratori "formali", che si sono avvicendati nel tempo. Ma con chiara responsabilità del reale dominus. Tutti sono stati segnalati per i reati di omessa dichiarazione e occultamento/distruzione di scritture contabili. Gli indagati - si spiega - sono risultati aver gestito, per anni, l'hotel in totale evasione delle imposte, conseguendo ingenti vantaggi fiscali che hanno tentato di nascondere attraverso l'occultamento della contabilità. Tutto per non consentire la reale ricostruzione dei redditi conseguiti e mai dichiarati. Ulteriori verifiche, coordinate dalla Procura di Torino, sono passate attraverso l'ascolto di alcuni tour operator dell'albergo e l'esecuzione di indagini patrimoniali e finanziarie sui conti correnti societari e nei confronti dei soggetti coinvolti. Così si è arrivati al sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca dell'importo delle imposte evase, pari ad oltre un milione di euro.