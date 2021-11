Piemonte: via libera ad assestamento bilancio Consiglio

L'Aula di Palazzo Lascaris ha approvato questa mattina a maggioranza l'assestamento di bilancio del Consiglio regionale. Il via libera in tarda mattinata, dopo che è stata superata una querelle sulla modalità di registrazione delle presenze dei consiglieri, sollevata dalle minoranze, che ha ritardato l'avvio dei lavori di oggi. L'assestamento è diretto a "verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio, a rendere effettiva la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente, e a definire la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione". In questo caso, il documento accantona oltre 7 milioni di euro risparmiati sul bilancio 2020 per destinarli a investimenti. Le risorse saranno destinate alla manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare del Consiglio regionale e all'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche. In occasione dell'approvazione in Commissione, il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia, aveva espresso "soddisfazione per l'importante stanziamento destinato agli investimenti, grazie a una oculata gestione delle risorse".