Piemonte: Bilancio consolidato in aula, ma seduta è sospesa

È stata sospesa con un piccolo anticipo la seduta di questa mattina del Consiglio regionale del Piemonte, dove nella tarda mattinata è iniziato l'esame del Bilancio consolidato della Regione. Il documento è stato illustrato in Aula dal vicepresidente della Giunta Cirio, Fabio Carosso. Ma dopo alcuni interventi di esponenti delle opposizioni, la conferenza dei capigruppo - riunita alla presenza della Giunta - ha deciso di rinviare al pomeriggio la discussione, quando sarà presente l'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano. La maggioranza ha infatti concordato con le richieste delle minoranze circa la necessità che sia l'assessore competente a rispondere su alcune questioni poste dalle opposizioni. Come quella sollevata dal capogruppo Luv Marco Grimaldi, che in materia di Atc ha notato che "nel documento non c'è il quadro del 2020 ma quello relativo al 2019, a causa della mancanza di dati legata all'attacco hacker subito dalla Regione". La vicenda, ha detto Grimaldi, "non è stata mai menzionata e compare solo in una nota di un allegato, ma mi chiedo se un'operazione del genere sia possibile". "Riteniamo legittime le domande della minoranza - ha replicato in Aula il leghista Alberto Preioni dopo la riunione dei capigruppo - e riteniamo importante riprendere con chiarezza alla presenza dell'assessore Tronzano".