NON SOLO COVID

Una carezza in più per i nonni,

open days delle Rsa per Natale

Vaccini e restrizioni hanno reso queste strutture più sicure. L'iniziativa di Confapi Sanità: "Ampliare gli orari delle visite durante le feste". Un modello da seguire senza abbassare la guardia. E la Regione aumenta la dotazione di tamponi

A Natale sarà possibile rivolgere una carezza in più ai propri cari che vivono nelle Rsa. Senza trascurare i protocolli di sicurezza ma con l'obiettivo ben chiaro che questi giorni possano essere di festa anche, anzi soprattutto, per chi già ha sofferto più di altri le restrizioni dovute al Covid e soprattutto il dramma delle perdite durante la prima ondata di coronavirus.

Oggi tra gli ospiti la situazione è ormai ampiamente sotto controllo: la campagna vaccinale sta dando i suoi frutti al punto che nel 97% delle Rsa si registra la totale assenza di casi positivi. In un faticoso ma positivo contrappasso rispetto ai luoghi di maggior diffusione e, purtroppo, di vittime che furono all’insorgere della pandemia e per un lungo periodo successivo, queste strutture sono oggi tra i luoghi più sicuri. Vaccinazioni, dolorose restrizioni alle visite nei mesi passati, tracciamenti e rigorosa applicazione di protocolli di sicurezza hanno portato a un risultato che va conservato con estrema attenzione, ma allo stesso modo va tutelato il benessere psicologico degli anziani, la loro serenità e gioia in vista delle feste.

Di qui l’iniziativa assunta da Confapi Sanità di Torino, le cui strutture associate amplieranno gli orari di visita a partire da questi giorni, con modalità stabilite autonomamente da ciascuna Rsa, in base alle proprie caratteristiche e alla disponibilità del personale. “È evidente che la situazione che viviamo oggi è il risultato di un lungo lavoro che ci ha visti impegnati per mesi – ricorda Michele Colaci vicepresidente di Confapi Sanità – e anche l’operazione simpatia che abbiamo ideato può essere sostenuta con un incremento della disponibilità del nostro personale sempre adeguatamente formato”. Un maggior numero di visite e orari allargati “richiedono un impegno maggiore che, tuttavia, noi vediamo come una sorta di restituzione al territorio” aggiunge Colaci, ricordando come “la Regione Piemonte ha accolto con favore la proposta, fornendoci tra l'altro un quantitativo di tamponi maggiori del previsto, proprio per assicurare il continuo e rigoroso rispetto delle norme di sicurezza, tenuto conto che non bisogna abbassare la guardia. Il Covid è un nemico di tutti e tutti dobbiamo contribuire ad eliminarlo, con le vaccinazioni, il rispetto delle misure di sicurezza e un’indispensabile collaborazione tra operatori e istituzioni”.