Piemonte: via libera Consiglio al Pdl sugli sport invernali

Il Piemonte è la prima regione a adeguare le norme relative alla sicurezza delle attività sportive invernali. Questa mattina il Consiglio regionale ha dato via libera al Testo unificato delle proposte legge 66 e 72, presentate rispettivamente da Lega e Pd. "La legge approvata oggi - commenta Valter Marin, consigliere regionale della Lega, primo firmatario della pdl numero 66 - riguarda tutti gli sport su neve. Essa amplia i parametri necessari a garantirne lo svolgimento in totale sicurezza, ridefinisce obblighi e competenze dei gestori delle aree sciabili attrezzate e indica le sanzioni in caso di violazione degli obblighi. Inoltre, il testo rimodula le attività di volo, gli interventi di soccorso, la determinazione delle aree sciabili, il procedimento di classificazione delle piste, nonché la regolamentazione per lo sci fuori pista". "Grazie anche al confronto costruttivo con le opposizioni - conclude Marin -, oggi dotiamo la nostra regione di una normativa completa e aggiornata sugli sport invernali". Contrari al Pdl approvato i consiglieri del Movimento 4 ottobre, Giorgio Bertola e Francesca Frediani: "mentre il mondo si domanda come risolvere la crisi climatica e l'emergenza sanitaria, la maggioranza di destra in Regione convoglia tutte le proprie energie per approvare la proposta di legge 66 del consigliere leghsta Valter Marin sulla sicurezza degli sport montani e con essa l'eliski selvaggio, una pratica elitaria e insostenibile, un vero e proprio accanimento contro il nostro patrimonio montano che verrà consumato anche nei giorni festivi, nelle aree protette e in quelle della Rete Natura 2000".