Rai: presidio lavoratori, Torino assente da piano strategico

I lavoratori della Rai manifestano davanti al palazzo di via Cernaia, che oggi passa alla nuova proprietà. Il presidio è stato organizzato dalle rsu Rai. "Sono anni ormai che stiamo assistendo con grande preoccupazione all'evolversi della situazione in merito alla presenza e alle attività di Rai nella città di Torino. E' ormai evidente l'assenza di un chiaro ruolo della Città all'interno del piano strategico della Rai. L'assenza di investimenti che chiariscano tale ruolo è l'unica cosa che si evidenzia in anni di progressivo disimpegno", affermano in una nota le segreterie di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. "Dalla mancanza di una collocazione stabile e definitiva per le direzioni tecnologiche e amministrative in precedenza in via Cernaia e poi sistemate provvisoriamente in via Cavalli, alla totale insufficienza di tecnologie e organici proposte dall'azienda per il centro di Produzione di via Verdi (un saldo negativo di 42 risorse negli ultimi 3 anni), dal trasferimento di attività da Torino verso Milano e Roma in Rai Pubblicità, alla mancata valorizzazione dell'Orchestra Sinfonica Rai all'interno del palinsesto delle reti nazionali. A questo si aggiungono, come fenomeni non solo piemontesi, le gravi incertezze sul futuro di RaiWay e dei suoi lavoratori e il taglio della terza edizione del telegiornale regionale, che interroga pesantemente l'azienda nel suo ruolo di garante dell'efficacia e della presenza del servizio pubblico. Non assisteremo in silenzio all'ennesimo disimpegno su un territorio già provato dalla crisi economica degli ultimi 15 anni. Dalla Rai ci aspettiamo un piano di investimenti coerenti con quello che siamo convinti debba essere un ruolo di primo piano della città di Torino all'interno delle attività tecnologiche, amministrative e produttive dell'azienda e un piano industriale che sappia utilizzare e valorizzare le consolidate esperienze e professionalità maturate nella nostra città", spiegano i sindacati.