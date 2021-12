Covid: Lo Russo "l'obbligo della mascherina è prevenzione"

"Il principio non è quello di sanzionare ma di prevenire, e sono convinto che se ci mettiamo tutti un po' del nostro usciremo prima dalla pandemia". Così, a margine di un incontro alla casa di quartiere in Barriera di Milano, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo torna sulla decisione presa ieri dal tavolo in Prefettura sull'obbligo di mascherina all'aperto in alcune zone della città. Una misura, ribadisce il primo cittadino, "per tutelare le torinesi e i torinesi in un momento critico che è quello natalizio, quando avremo in alcune zone della città probabilmente degli assembramenti. Quindi la logica è quella di preservare la salute pubblica. Abbiamo deciso di applicare l'ordinanza non in tutta la città - ricorda - ma di concentrarci su quelle zone dove verosimilmente è più alto il rischio di assembramento, quindi la zona centrale della Ztl, le aree mercatali negli orari di apertura dei mercati e le cosiddette zone della movida durante le ore serali. E poi tutte le zone che sono a rischio di avere assembramenti, ad esempio Luna Park, stadi, fermate dei pullman". Lo Russo ribadisce che "lo spirito non è sanzionare ma stimolare un comportamento virtuoso da parte di tutte le cittadine e cittadini nel principale interesse pubblico che è la salute". Poi un appello: "L'unico strumento che abbiamo per uscire dalla pandemia è vaccinarsi - ribadisce -. Il vaccino è quello che ci ha consentito di ripartire dopo i lockdown più duri. Quindi faccio appello a tutti a vaccinarsi, questa è l'unica vera strada scientificamente provata per uscire da questa emergenza sanitaria".