Covid: 902 positivi e 4 morti in Piemonte, in calo ricoveri

Sono 902 i nuovi casi di persone positive al Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte, dove l'Unità di Crisi regionale ha registrato anche quattro nuovi decessi, nessuno dei quali però riferito alla giornata di oggi. In calo, invece i ricoveri: 33 in intensiva, due in meno rispetto a ieri, e 376 nei reparti ordinari, 7 in meno. Sono 10.530 le persone in isolamento domiciliare, mentre gli attualmente positivi sono 10.939. I guariti in più rispetto a ieri sono 419. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 404.218 positivi; i decessi diventano 11.893, i guariti 381.386.