EMERGENZA COVID

Metà dei medici di famiglia da convincere. A vaccinare

Su quasi 3mila professionisti circa 600 sono impegnati negli hub, solo poco più di 300 nei loro studi. Sul tavolo ulteriori incentivi, ma la questione va affrontata anche nell'organizzazione delle Asl

L’ulteriore sforzo dei medici di famiglia nella campagna vaccinale per la terza dose è un lodevole intento del governatore Alberto Cirio e dell’assessore Luigi Icardi, ma rischia seriamente di rimanere tale. Insomma, quell’esercito la cui discesa in campo era stata annunciata come determinante e certa un anno fa all’inizio delle vaccinazioni in buona parte ha deluso le aspettative. E continua a farlo. Scorrendo il calendario della pandemia e arrivando al luglio scorso quando la Regione mise mano al portafoglio attribuendo circa due euro ogni assistito se il medico avesse raggiunto il 90% di vaccinazioni per quelli che un tempo si sarebbero chiamati i suoi mutuati, le analogie con quel che sta capitando ora crescono. Si torna a parlare di incentivi, di soldi.

I numeri che sono ben chiari agli uffici dell’assessorato di corso Regina, dove ieri c’è stato un incontro con i sindacati dei medici di medicina generale, dicono che sono soltanto 310 i professionisti che vaccinano nei loro studi, appena due pediatri che fanno altrettanto in tutto in Piemonte. Sommano a 648 i medici di famiglia e 65 pediatri che partecipano alla campagna vaccinale prestando il loro servizio negli hub. Il totale di tutti questi camici bianchi supera di poco il migliaio, contro quell’esercito che sulla carta sfiora i tremila.

La questione degli ulteriori incentivi economici è aleggiata, anche se ancora non affrontata nel tavolo allestito ieri in corso Regina e che tornerà a riunirsi martedì prossimo, e dove il tema da discutere ancor prima di mettere nuovamente mano alle casse regionali è quello di una mancata adesione alla campagna vaccinale dei medici di medicina generale, così come quello di un utilizzo ottimale di questa categoria di professionisti per garantire la massima efficacia della campagna vaccinale. Per questa ragione in assessorato si vagliano con attenzione non solo le cifre che indicano il numero di medici vaccinatori, ma anche quelle che attestano quanti vaccini somministra un professionista nel suo studio a parità di orario rispetto a quelli che un suo collega fa in un centro vaccinale, dove ci sono infermieri e personale amministrativo. Questione tutt’altro che irrilevante. Se è vero che nei paesi dove non ci sono hub e quelli più vicini non sempre risultano comodi per una parte degli abitanti, in particolare gli anziani, il ruolo del medico di famiglia è cruciale, diversa è la situazione nelle grandi città. Prima di ragionare di incentivi, cosa che inevitabilmente si farà, forse è il caso di mettere in chiaro quale sia l’impiego ottimale dei medici di famiglia e, soprattutto, verificare quale sia la ragione che porta poco meno di due terzi di loro a non essere impegnati nella campagna.

Dalla discussione in corso Regina sarebbe emersa la necessità di un maggiore impegno delle Asl per superare ostacoli e limiti che stanno emergendo, in particolare a Torino, ma non solo. Nel capoluogo non sono pochi i medici di famiglia che lamentano difficoltà nella risposta alla loro offerta di prestare servizio negli hub o un loro sottoutilizzo, per esempio impiegandoli per certificare le esenzioni dal vaccino per quei pochi soggetti le cui condizioni cliniche lo prevedano. Un altro passaggio che potrebbe risultare utile sarebbe l’assegnazione di obiettivi precisi, con soglie giornaliere o settimanali, non solo per ciascuna azienda sanitaria ma anche all’interno di essa a livello di distretto. A quel punto la stessa attribuzione di incentivi non sarebbe limitata al singolo ma diventerebbe di gruppo con probabili ulteriori vantaggi per arrivare a coinvolgere il maggior numero di professionisti e produrre quei risultati che la campagna, oggi appena all’inizio, richiederà in quantità crescente.