Incendio danneggia villetta a Caselle, famiglia evacuata

I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri a Caselle, in via Fattori, per l'incendio di una villetta. Le fiamme hanno coinvolto il tetto dell'abitazione. Il tecnico comunale, una volta ultimate le operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza, ha dichiarato inagibile lo stabile. La famiglia residente ha trovato sistemazione da alcuni parenti. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate nel corso della notte.