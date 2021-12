Metro Torino, finito scavo primo lotto Collegno-Cascine Vica

Si è concluso oggi, con l'abbattimento dell'ultimo diaframma in galleria, la scavo del primo lotto del prolungamento ovest della metropolitana di Torino. E' stato così aperto il collegamento fra le future stazioni Certosa e Collegno Centro della tratta Collegno-Cascine Vica. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Torino e della Citta' Metropolitana Stefano Lo Russo, che con i sindaci di Collegno Francesco Casciano, di Rivoli Andrea Tragaioli, di Grugliasco Roberto Montà, sono stati accolti dall'amministratore unico di Infra.to, Massimiliano Cudia. Lo scavo, lungo 1.050 metri, collega l'area dove si trova l'ingresso principale al parco della Certosa di Collegno con l'area di corso Francia dove è ubicata la stazione Collegno Centro. Il lavoro è stato complesso, hanno spiegato i tecnici, per la necessità di realizzare il sotto-attraversamento della linea ferroviaria Torino/Modane, che è rimasta in esercizio. I lavori partecipano circa 200 persone, impegnate sull'intera tratta. "Siamo in anticipo di 5 giorni sul cronoprogramma - ha sottolineato Cudia -, e posso confermare che la linea sarà consegnata e pronta per entrare in funzione fra novembre e dicembre del 2024".

"Crediamo - ha detto Lo Russo - nel ruolo del trasporto pubblico e delle infrastrutture. Il prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino verso la zona ovest è stata una grande intuizione degli amministratori e dei parlamentari dei Comuni interessati: il finanziamento di questa tratta, superiore ai 300 milioni di euro, è stato possibile grazie alla loro iniziativa". "Questa opera - ha rimarcato - è una grande opportunità per il territorio di Torino e dei Comuni interessati, nell'ottica della sempre maggiore integrazione che abbiamo in mente. Auspichiamo di partire presto con la conclusione del lungo iter riguardante l'altra linea di metropolitana. Il tutto rientra nel piano di riorganizzazione del trasporto pubblico che noi attueremo, che include anche una maggiore integrazione con il servizio ferroviario metropolitano. Ho recentemente sollecitato Ferrovie dello Stato a considerare il nodo di Torino in modo prioritario nel piano industriale che sta scrivendo". "Abbiamo anche in mente - ha aggiunto - una ripresa delle linee tranviarie di Torino, che sono nel nostro progetto una caratteristica che dove possibile deve essere ripristinata e potenziata come modalità ordinaria di trasporto dei cittadini dentro il Comune. Il prossimo Consiglio metropolitano, in via di elezione, avrà tra gli obiettivi anche quello di definire una nuova strategia sul trasporto pubblico dell'area".