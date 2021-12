Piazza San Carlo: Giordana e Pasquaretta assolti per Parco Dora

Paolo Giordana e Luca Pasquaretta, ex capo di gabinetto ed ex portavoce della ex sindaca di Torino Chiara Appendino, sono stati assolti con formula piena - "per non aver commesso il fatto" - dalle accuse legate all'organizzazione, la sera del 3 giugno 2017, della proiezione a Parco Dora su maxischermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Condannati a sette mesi, e al pagamento delle spese processuali, Francesco Capra, responsabile della società Multicom Events, e l'architetto Giancarlo Dell'Aquila. Il pm aveva chiesto per loro una condanna a nove mesi. "Sono felice, oggi è tornato a splendere il sole nella mia vita: sono stato assolto per non aver commesso il fatto. E' stata riconosciuta la mia totale estraneità. Ringrazio il dottor Pacileo per aver chiesto l'assoluzione per primo", commenta Pasquaretta, che era difeso dagli avvocati Claudio Strata e Stefano Caniglia. Si procedeva per presunte irregolarità riconducibili all'invasione di suolo pubblico e all'organizzazione abusiva di spettacoli. Anche per Giordana, difeso dall'avvocato Maria Turco, la richiesta del pm Vincenzo Pacileo era stata di assoluzione.