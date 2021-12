Teatro Regio, Torino indica Ramondo in Consiglio indirizzo

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha inviato oggi alla Fondazione Teatro Regio la comunicazioni in cui indica Francesca Ramondo come nominativo designato per il Consiglio di indirizzo dell'ente lirico. Una laurea in Economia e Commercio e un master in Advisory Property Manager, l'imprenditrice torinese vanta un'esperienza nel settore del venture capital.