Vaccini: Lo Russo fa terza dose, unica via uscita pandemia

"Stamattina al centro vaccinazioni del Lingotto ho fatto la terza dose 'booster' del vaccino anti Covid19". Ad annunciarlo sui social il sindaco di TOorino, Stefano Lo Russo, che ringrazia "tutti gli operatori e i volontari che stanno consentendo di procedere spediti nella campagna vaccinale" e ribadisce che "il vaccino è l'unico vero sistema che abbiamo per uscire dalla pandemia". Lo Russo ricorda di aver firmato "nei giorni scorsi, in accordo con tutte le altre autorità, l'ordinanza per le mascherine anche all'aperto nella Ztl, nelle aree mercatali, nelle aree della cosiddetta movida e in tutte le aree a rischio assembramento. L'ordinanza è già in vigore e vale fino al 15 gennaio 2022". "L'intento - sottolinea - vuole essere soprattutto preventivo, non solo sanzionatorio. Solo con il buon senso e con lo sforzo di tutti possiamo infatti tutelare la salute di ciascuno". "Vaccini e precauzioni comportamentali - conclude il sindaco - sono le uniche vie. Pratichiamole".