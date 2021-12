Torino: Lo Russo si apre fase nuova, il Governo ci appoggi

"Siamo in una fase nuova e siamo nella condizioni di aprire una rinnovata stagione di spesa pubblica finalizzata allo sviluppo, alla quale è giusto si sommino anche delle risorse private, che in questo territorio ci sono. Ma è necessario fare rete e stringere un patto con il Governo perche' ci appoggi in questo percorso". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, intervenuto alla presentazione del Rapporto Rota 2021. "Con il presidente della Regione, Alberto Cirio - ha detto Lo Russo - ho promosso una cabina di regia aperta agli attori pubblici beneficiari delle risorse del Pnrr, con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni e creare sinergie. E nei confronti del Governo lancio un patto: vogliamo fare cose complesse e ambiziose, ma abbiamo bisogno di essere messi nelle condizioni di farle. Queste cose vanno realizzate in tempi relativamente stretti e con un faro: la dimensione della ricucitura sociale". "La ripartenza dopo la lunga stagione del Covid - ha rimarcato Lo Russo - deve essere la più larga possibile, e soprattutto deve essere una grande occasione per ridurre la forbice sociale. Perché sviluppo e sicurezza sociale viaggiano insieme, e una città è più competitiva se la sua crescita avviene in un contesto di tenuta sociale. Questa è la logica che adotteremo per l'impiego dei fondi del Pnrr". "Precondizione di tutto - ha osservato il sindaco - è far tornare la competenza un valore, insieme all'assumersi le responsabilità delle scelte. E' ora di finirla con la politica che scarica ogni problema dando la colpa a chi c'era prima. Smettiamo di dire ovvietà, le condizioni sono quelle date, mettiamoci la faccia".