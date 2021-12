No a servizi sociali, va in carcere settantenne condannato

Finisce in carcere un verbanese di 70 anni condannato a 1 anno e 4 mesi per circonvenzione di incapace. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino gli ha negato l'affidamento in prova ai servizi sociali e pertanto la Corte di Appello ha disposto l'ordine di carcerazione che è stato eseguito dalla squadra mobile di Verbania. Il reato è stato commesso nel 2011 a Stresa (Vco), quando i carabinieri avevano scoperto che l'uomo, assieme ad altre persone, aveva abusato dello stato di infermità psichica di un quarantenne e di sua madre, inducendoli a versare denaro per un totale di 20 mila euro. La banca si era però insospettita dei numerosi assegni emessi ed aveva bloccato le uscite di denaro dal conto corrente.