Uccide capriolo di notte, denunciato

Un uomo residente a Domodossola è stato denunciato dopo essere stato trovato con un capriolo appena abbattuto. La caccia a questa specie di ungulato non è più consentita. Lo scorso anno l'ossolano era già stato sanzionato per aver cacciato di notte. L'uomo è stato fermato alle 4 di notte da una pattuglia della Polizia stradale tra Domodossola e Villadossola. Ha cercato di sfuggire al controllo. Sul posto è giunta anche la Polizia provinciale. A bordo dell'auto aveva un capriolo maschio abbattuto, un fucile e una torcia. "E' stato denunciato - spiega la Polizia provinciale - e ora verrà chiesto alla questura di Verbania anche la sospensione del porto d'armi perché il soggetto è recidivo. Il fucile è lo stesso che gli era stato sequestrato nel novembre 2020 per un'altra azione di bracconaggio". In quell'occasione non era riuscito ad abbattere animali.