Tav: Giachino, questo non è terrorismo?

"Questo non è terrorismo? Un conto è essere contrari alla Tav, così come in Senato i 5 stelle hanno votato una mozione No Tav, un conto sono le continue e reiterate visite al cantiere di notte a lanciare bombe carte o cose simili". Lo dichiara Mino Giachino, del comitato Sì Tav-Sì lavoro, in una nota "Non capisco - aggiunge - lo stupore contro il Direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, che ha parlato di atti terroristici" (ed è stato querelato da numerosi attivisti - ndr). La migliore risposta a questi gesti - conclude - sarebbe la accelerazione dei lavori per la costruzione dell'opera".