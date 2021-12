Lega: al via congressi in Piemonte, "spina dorsale partito"

E' partita nel fine settimana la stagione dei congressi della Lega Salvini Piemonte, tra cui quelli di Alessandria, Cuneo, Novara, Biella e Verbania, con l'elezione da parte delle assemblee degli iscritti dei segretari di sezione, e dei direttivi. "La Lega - afferma in una nota Riccardo Molinari, segretario piemontese del Carroccio - è un partito di popolo, e di persone abituate ad incontrarsi e confrontarsi nelle sezioni, oltre che ai gazebo e in mezzo alla gente. Questi due anni di pandemia hanno particolarmente pesato sui nostri militanti e attivisti, che davvero non vedevano l'ora di poter tornare a fare politica in presenza, guardandosi negli occhi e affrontando in maniera diretta e appassionata i problemi delle loro comunità locali. Auguro quindi buon lavoro a tutti i nuovi segretari cittadini, e ai loro direttivi: sono loro la spina dorsale della Lega, e la vera forza del nostro partito".