Green pass: a Torino controlli a campione sui mezzi pubblici

Inizia in sordina il primo giorno di Super Green pass a Torino, con controlli discreti sui mezzi pubblici. Accompagnati dalle forze dell'ordine, i controllori del Gruppo Torinese Trasporti (Gtt), l'azienda del trasporto pubblico locale, chiedono il certificato alle fermate vicino alle stazioni di Porta Nuova e di Porta Susa, dove sono presenti presidi fissi. In città sono presenti 82 controllori divisi in tre turni, a volte due, in squadre che non superano mai le tre unità. I controlli sono a campione. Tra i passeggeri infreddoliti c'è chi è d'accordo e chi, nonostante possegga il Super Green pass, vede la normativa come un obbligo vaccinale mascherato. "E' giusto che chi non ha fatto il vaccino non salga sui mezzi pubblici - afferma un passeggero sul 13 - non possiamo rischiare nuove ondate per colpa di No Vax o chi ancora ha paura di una semplice puntura". "Tanto vale obbligare tutti al vaccino, piuttosto che limitare le libertà - ribatte un altro viaggiatore - E' vero che grazie ai vaccini c'è stato un calo, come è anche vero che siamo ancora un paese libero".