Emirati: accordo tra Camera Commercio Torino e zona franca Dubai

La Dubai Airport Freezone Authority (Dafza) ha firmato un memorandum d'intesa con la Camera di Commercio di Torino, che aiuterà ad attirare le aziende italiane ad avviare operazioni nella zona franca della città emiratina. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale degli Emirati Wam. La firma è giunta durante la visita di una delegazione ufficiale della Camera di Commercio di Torino alla zona franca, con l'accordo firmato da Yousuf Ali Behzad, vicedirettore generale della Dafza, e Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino. "La firma di questo memorandum strategico con Dafza rappresenta un passo importante per lo sviluppo internazionale dell'area economica torinese", ha detto Gallina. "Rafforzando questa cooperazione, saremo in grado di promuovere e facilitare gli scambi commerciali in tutta la regione Mena". "La nostra collaborazione con la Camera di Commercio di Torino riflette gli sforzi di Dafza per rafforzare la sua rete globale di relazioni e supportare le società e gli investimenti stranieri nell'Emirato di Dubai", ha dichiarato Yousuf Ali Behzad. "Il memorandum consente a più di 220mila aziende sotto l'egida della Camera di Commercio di Torino di beneficiare del sistema di business fornito dalla Dubai Airport Freezone", ha aggiunto. Secondo il memorandum, le due parti scambieranno informazioni e dati per supportare i loro obiettivi strategici e condivideranno queste informazioni con le aziende che cercano di avviare un'attività a Dubai, e viceversa. Si tratta del secondo memorandum firmato dalla Dafza con la Camera di Commercio di Torino. Il primo accordo e' stato firmato nel 2020 per la costituzione dell'Halal Trade and Marketing Center (Htmc), il centro di servizi integrati per il settore Halal presso Dafza.