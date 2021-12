Da cloud region piemontese benefici per 1,7 miliardi

La digitalizzazione del tessuto produttivo riconducibile ai tre data center che Intesa Sanpaolo, Google e Tim attraverso la società del gruppo Noovle aprirà a Torino nei prossimi anni genererà circa 1,7 miliardi di euro di impatti economici in Piemonte e 30mila nuovi posti di lavoro. È quanto emerge da una ricerca dell'Università di Torino presentata dal rettore Stefano Geuna con i docenti Aldo Geuna e Francesco Ramella al primo Opening Future Day in corso alle Ogr. Grazie all'effetto combinato tra gli investimenti e la maggiore produttività delle imprese che migreranno verso i nuovi servizi digitali, i ricercatori hanno quantificato che il solo investimento per la costruzione e il funzionamento dei data center genererà benefici economici per 1,3 miliardi e circa 21mila occupati. A questi si aggiungono ulteriori 400 milioni generati dalla maggiore produttività e dalla maggiore spesa in servizi tecnologici da parte delle imprese, da cui si stima derivino altri quattromila-settemila nuovi posti di lavoro. La ricerca ha valutato gli impatti generati dalla realizzazione di una nuova "cloud region" sul territorio piemontese e il livello di digitalizzazione del tessuto produttivo ed imprenditoriale della regione, inteso come incremento dei nuovi servizi cloud e del patrimonio di competenze digitali.