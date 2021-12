Green pass: controllati 120 torinesi, sei erano sprovvisti

Sono centoventi i torinesi sottoposti finora ai controlli dei vigili urbani e del personale Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, nel primo giorno di Super Green pass. Sei le persone che erano sprovviste del certificato e che, per questo motivo, non sono state fatte salire sui mezzi pubblici. Controlli sull'utilizzo della mascherina all'aperto, nelle vie del centro e della movida, sono stati effettuati nel fine settimana. Anche in questo caso, l'attività della polizia municipale è stata in prevalenza di tipo informativo, per rendere noto ai torinesi delle conseguenze di non indossare dpi. Nelle prossime ore, in caso di trasgressione dell'obbligo, scatteranno le sanzioni.