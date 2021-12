Covid: chiude Cinema Massimo Torino, positivo nel personale

Si è registrato tra il personale, e non tra il pubblico in sala, il caso di positività al Covid che costringe il Cinema Massimo di Torino a chiudere per tre giorni. Lo precisa lo stesso cinema, sottolineando in una nuova comunicazione che "la persona positiva al Covid non ha avuto in alcun modo contatti con il pubblico, dal momento che il suo luogo di lavoro non lo prevede". Il Cinema Massimo effettuerà tre giorni di chiusura per consentire un'adeguata sanificazione di tutti i locali e il corretto rispetto del protocollo sanitario. La programmazione riprenderà regolarmente giovedì 9 dicembre.