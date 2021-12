Covid: in Piemonte 776 nuovi casi, tasso positività 1,5%

Sono 776 i nuovi casi di Covid in Piemonte, con un tasso di positività dell'1,5%. I tamponi processati 50.208, di cui 45.336 antigenici, la quota di asintomatici, tra i positivi, è del 65,9%. I ricoverati sono 4 in più rispetto a ieri in terapia intensiva, dove il totale è ora di 40, mentre l'incremento negli altri reparti è di 20 pazienti, il dato complessivo sale a 460. Cinque i decessi, nessuno relativo alla giornata di oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.197, i nuovi guariti 483. Dall'inizio della pandemia, i casi di Covid accertati in Piemonte sono 409.403, i morti positivi 11.906, i casi di guarigione 383.800.