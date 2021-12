Covid: Torino rinuncia al Capodanno in piazza

Torino rinuncia al Capodanno in piazza. Lo conferma il sindaco, Stefano Lo Russo, presentando Natale di Luce, il programma delle iniziative organizzate dalla Città in vista delle festività. "Sarebbe folle un sindaco che impone mascherine e poi organizza un evento che porta ad assembramenti - spiega il primo cittadino - Non possiamo consentire assembramenti: questo è il primo degli obblighi che abbiamo, garantire la salute dei nostri cittadini e cittadine. Ovviamente non possiamo neanche non festeggiare il capodanno. Dentro questo stretti paletti cercheremo di muoverci e di farlo al meglio possibile". Qualcosa per fine anno e' in programma, anche se per ora resta una sorpresa come spiega l'assessore ai Grandi eventi, Domenico Carretta, che invita i torinesi la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio "allo scoccare della mezzanotte a guardare il cielo e lasciarsi stupire. Dateci fiducia".