Torino: ciclabile via Nizza, 400 firme per chiedere revisione

Oltre 400 torinesi chiedono di modificare la pista ciclabile di via Nizza. Sono 432 le firme raccolte in una petizione di iniziativa popolare, presentata oggi durante un Diritto di Tribuna presieduto dalla presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, nella quale si sollecita una revisione dell'infrastruttura per le bici nel tratto compreso fra piazza Carducci e via Biglieri. I firmatari, che precisano di "non avere pregiudizi nei confronti della mobilita' alternativa", ritengono "necessario" un intervento su un progetto considerato "sbagliato, anche perche' realizzato senza coinvolgere residenti, associazioni ed operatori commerciali che lavorano sul territorio". Nella raccolta firme si fa presente che il tratto sotto esame "è già stato teatro di diversi incidenti", che "la nuova sistemazione dei parcheggi delle auto aumenta il rischio per i pedoni" e che gli stessi ciclisti "lamentano la presenza di troppi ostacoli". Per i firmatari, inoltre, "la riduzione della carreggiata automobilistica a una solo corsia e la notevole riduzione di parcheggi creano ulteriori problemi ambientali e di traffico".