Covid: Piemonte, 1310 nuovi casi, record dal 22 aprile

Oggi l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1310 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 2,3% di 56.631 tamponi eseguiti. Dei 1310 nuovi casi gli asintomatici sono 818. i casi sono così ripartiti: 742 screening, 451 contatti di caso, 117 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi in Piemonte è ora di 410.713. I ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-1 rispetto a ieri); quelli non in terapia intensiva 463 (+3 rispetto a ieri). Sono stati, inoltre, comunicati 3 decessi di persone positive al Covid e il totale è ora di 11.909 dall'inizio della pandemia. I pazienti guariti sono complessivamente 384.513.