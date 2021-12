Meteo: neve a Torino

E' arrivata la neve anche a Torino. Dalle prime ore dell'alba anche il capoluogo piemontese e la provincia torinese sono interessati dalla perturbazione che da ieri ha portato un peggioramento delle condizioni meteo sull'intero Piemonte. A Torino la neve che da qualche ora sta imbiancando tetti e e strade potrebbe raggiungere i 10 cm in pianura, con punte di 25 cm in alta collina. Per questo dalla mezzanotte sono in azione i mezzi spargisale per rallentare il deposito della neve al suolo. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, gli accumuli più significativi a bassa quota riguarderanno monferrato, astigiano e alessandrino, dove potranno superare i 15-20 cm, sui restanti settori di pianura i quantitativi saranno inferiori, tra 5 e 15 cm. Sulle zone montane e pedemontane sono previsti valori di nuova neve compresi tra 15 e 20 cm. Un miglioramento è atteso a partire dal pomeriggio.