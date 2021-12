Si accende il Natale a Bordighera

Le festività natalizie sono alle porte e la Città di Bordighera si prepara a celebrare il periodo più magico dell’anno con un ricco calendario di eventi: il XXXVI Inverno Musicale, una brillante stagione teatrale, e poi animazione per le vie, presepi, mercatini, danza… gli appuntamenti sono tantissimi, per soddisfare grandi e piccini.

Si comincia l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, con il concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera presso il Palazzo del Parco e si prosegue il 10 dicembre con “It’s Christmas time” con i The Choir Lost in Blues, che proporranno un momento musicale unico tra il gospel e il blues.

Il 20 dicembre è la volta dello spettacolo “Fra teatro, canzone e punk” curato dall’Unicef mentre il 23 dicembre andrà in scena “Icaro”, tribute band di Renato Zero. Domenica 26 dicembre il sipario si alzerà per “Quello che parla strano”, spettacolo teatrale con Maurizio Lastrico, ed il 28 dicembre al Palazzo del Parco è atteso l’appuntamento live con “Echoes of Pink Floyd”, che eseguiranno le migliori canzoni del gruppo che ha fatto la storia del progressive e psychedelic rock.

Il 29 dicembre andrà in scena il concerto dei flautisti solisti della Banda Musicale Borghetto San Nicolò, mentre per celebrare il nuovo anno il 1° gennaio alle 17 l’Orchestra Sinfonica di Bordighera proporrà “La gioia in musica”, nell’ambito del “XXXVI Inverno Musicale”.

Mercoledì 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, sarà il momento di “Pigiama per sei”, un intreccio esilarante con un grande cast guidato da Max Pisu e Antonio Cornacchione.

L’8 gennaio nuovo appuntamento con la Banda Musicale Borghetto San Nicolò e lo spettacolo a ingresso gratuito dedicato alle illustrazioni sul cosmo “Con la band rivedere le stelle” che vedrà come ospite Elena Notari, ricercatrice dell’osservatorio di Nizza.

Ancora teatro sabato 15 gennaio con una nuova, divertente sfida: “Funeral Home”, con protagonista Giacomo Poretti. Ultimo appuntamento il 23 gennaio con l’Orchestra Sinfonica di Bordighera che proporrà un concerto lirico con arie e sinfonie operistiche interpretate dal soprano Claudia Sasso.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, solo su prenotazione e con mascherina e Green pass obbligatori, per vivere un’esperienza in totale sicurezza.

La brochure con il calendario completo è online sul sito www.bordighera.it/manifestazioni. E’ possibile effettuare le prenotazioni su www.bordighera.it, al numero 0184262882 e presso l’Ufficio IAT di via Vittorio Emanuele 172; per alcuni spettacoli le modalità di prenotazione potrebbero variare e, per questi casi, ulteriori informazioni sono disponibili in brochure nella pagina dedicata all’evento.