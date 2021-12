Tav: marcia oppositori con 20 sindaci in Valle di Susa

E' partita da Borgone, in Val di Susa (Torino), la marcia popolare No Tav, appuntamento per il 16esimo anniversario degli scontri a Venaus nel cantiere del primo progetto della Torino-Lione, poi profondamente modificato. Gli attivisti e alcuni amministratori pubblici si sono dati appuntamento, nonostante la neve, e sono partiti verso San Didero, dove si trova cantiere del nuovo autoporto di Susa, opera collegata alla linea ferroviaria ad alta velocità. Sono presenti i gonfaloni e i sindaci di una ventina di comuni valsusini. Alla marcia partecipa anche l'Unione Montana Bassa Valle con una delegazione guidata dal presidente Pacifico Banchieri. In testa lo striscione dei giovani No Tav con la scritta: "C'eravamo, ci siamo e ci saremo. Ora e sempre No Tav".