Piemonte: "Next generation", nuova tappa maratona digitale

Nuova tappa, l'11 dicembre, di “Next Generation”, la maratona digitale dedicata ai giovani under 35 per confrontarsi sulla visione di sviluppo sostenibile del Piemonte. E' possibile iscriversi all'evento attraverso il sito www.piemonte27.it "La Regione Piemonte, per la prima volta nella sua storia, continua questo percorso di coinvolgimento dei giovani sui temi strategici del periodo 2021-2027 e, in particolare, dello sviluppo sostenibile al fianco degli altri interlocutori istituzionali pubblici e privati e dei principali stakeholder - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore all'Ambiente e all'Innovazione Matteo Marnati - Conoscere la visione di sviluppo che hanno i nostri giovani e come pensano si debba lavorare per accompagnare il processo di transizione verso la sostenibilità, è fondamentale, perché sono loro che vivranno sulla propria pelle e nella propria vita le scelte che vengono fatte oggi." Nel corso di una mattinata, circa 400 giovani si incontreranno in un confronto collettivo virtuale e dibatteranno, sotto la guida di moderatori appositamente formati, delle tematiche prioritarie per il futuro del Piemonte divise in 4 sessioni: Sviluppo Responsabile - dall'individuo al sistema, New skills - formazione e nuovi lavori, Connessioni-integrazione delle marginalità, Benessere-nuova vivibilità.