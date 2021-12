Procura apre inchiesta su morte 85enne nell'Astigiano

Saranno i carabinieri, coordinati dalla Procura di Asti a far luce, dopo l'autopsia, sulla morte di Leandro Ferraris, deceduto a 85 anni, dopo due giorni di ricovero in ospedale. I funerali si sarebbero dovuti tenere lunedì ma la procura li ha fatti rinviare per appurare le cause del decesso. Ferraris, ex macellaio di Viarigi, viveva con i due figli e, dopo la morte della moglie, era in difficoltà economiche gravi per le quali, dopo le diverse segnalazioni della sindaca del paese, Francesca Ferraris, era seguito dai Servizi sociali. "In realtà - spiega la sindaca - la mia prima segnalazione era di luglio 2017, spesso erano rimasti anche senza corrente. Sono stati presi in carico dal 2020, ma a volte non facevano entrare in casa i servizi sociali. In tanti sospettavano di maltrattamenti. Dalla casa arrivavano spesso urla e forti rumori. Il Comune aveva fatto il possibile".