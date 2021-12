Maltempo: neve, traffico difficile su A26 nell'Alessandrino

Nella mattinata si è intensificata la nevicata in provincia di Alessandria. La situazione più critica si è registrata - come riferito dalla Polizia Stradale di Belforte Monferrato - sulla A26 Genova-Gravellona, nel tratto tra Ovada (Alessandria) e Masone (Genova). Tutte le pattuglie impegnate in regime di safety car, con velocità non superiore a 20 Km/h causa pesante innevamento della carreggiata; fuori tutti i mezzi operativi. Il lavoro delle pattuglie alessandrine è supportato da una terza auto di Sampierdarena (Genova) per monitorare il tratto sud, al confine con la Liguria. Disagi alla viabilità a Valenza lungo la strada della Colla che collega ad Alessandria. A Novi Ligure annullato il Mercato delle De.Co e rimandata anche l'esibizione della Corale Novese per i canti di Natale.