Disabili: Torino, diffida al Comune per servizio trasporto

Una diffida legale al Comune di Torino per il servizio di trasporto persone con disabilità. A inviare la lettera al sindaco, Stefano Lo Russo, e all'assessora Carlotta Salerno la Consulta per le Persone in Difficoltà e il Comitato per la Garanzia del Trasporto Scolastico Disabili Torino, che rilevano come "nonostante i tentativi messi in atto da parte della nuova amministrazione per intervenire nella risoluzione di questo gravissimo problema, nato fin dalla ripresa dell'anno scolastico, gli alunni torinesi con disabilità e le loro famiglie continuano ogni giorno a dover fronteggiare un vero e proprio inferno, legato al sistema del trasporto scolastico sempre più inefficiente e quel che è peggio causa di rischi inaccettabili per i suoi utenti più fragili". Fra le criticità rilevate, "l'impossibilità di avere una programmazione settimanale degli orari, che, inoltre, non corrispondono con quelli di inizio delle lezioni. Senza contare che il riaccompagno a casa in molti casi è effettuato in maniera inadeguata con lunghe ed inutili attese sui pulmini e conseguenti disagi per la vita delle famiglie, che si vedono costrette a non mandare i figli a scuola". "Ciò che si vuole affermare una volta per tutte - sottolinea Giovanni Ferrero, direttore Cpd - è che gli alunni con disabilità devono essere trattati allo stesso modo dei loro compagni. Basta col farli sentire come un corpo estraneo o come diversi".