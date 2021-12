Infedele

Dicono che… Marco Clemente, il funzionario infedele dell’Agenzia delle entrate, accusato di aver tentato di ricattare i Loro Piana chiedendo 300mila euro per non diffondere informazioni riservate sul loro patrimonio e quello delle attività di famiglia, sia un personaggio piuttosto conosciuto a Vercelli, soprattutto per la sua verve polemica che dispensava sui social. A molti, infatti, sono tornati in mente i post scritti contro alcuni politici locali, in particolare contro l’allora eurodeputato Gianluca Buonanno, scomparso nel 2016.