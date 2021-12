Tav: Cgil Torino, attacco ha messo in pericolo i lavoratori

"L'espressione di ogni opinione non solo è legittima, ma necessaria per il pieno dispiegarsi della democrazia, purché non ricorra ad atti violenti, soprattutto nei confronti di chi per vivere ha bisogno di lavorare". Così la Cgil Torino, in una nota, sulle tensioni al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa. "Ancora una volta nella giornata di ieri sono avvenuti degli scontri tra le forze dell'ordine ed alcuni manifestanti No Tav - afferma il sindacato -. L'attacco ai cantieri ha messo in pericolo i lavoratori, che già in passato in più occasioni sono stati oggetto non solo delle contestazioni ma anche di atti violenti da parte dei manifestanti".