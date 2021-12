PARTECIPATE

Iren fa spesa ad Alessandria

La multiutility si rafforza ulteriormente in Piemonte dove acquisisce l'80% di Alegas, controllata di Amag con un fatturato di 45 milioni di euro. Battuta in finale Bluenergy. E arriva anche la promozione di Standard & Poor's sul debito

Iren si rafforza in Piemonte, cioè su uno dei suoi principali territori di riferimento insieme con Liguria ed Emilia-Romagna. La multiutility guidata da Gianni Armani, secondo quanto risulta a Radiocor, si è aggiudicata provvisoriamente la gara per l’80% di Alegas, società di vendita al retail di energia elettrica e gas della provincia di Alessandria. A seguito della gara pubblica indetta da Amag, holding territoriale che controlla Alegas (oltre ad altri asset energetici locali come l’ambiente e le reti elettricità e gas), Iren ha battuto Bluenergy, gruppo energetico friulano arrivato in finale; nella prima parte della procedura avevano manifestato interesse tutte le principali realtà energetiche italiane. Del resto, in un mercato come quello italiano, in cui nel settore della vendita al dettaglio di elettricità e gas i target appetibili e sani non sono più molti, Alegas rappresentava un gruppo interessante con i suoi oltre 40mila clienti (per 45 milioni di fatturato 2020) e un enterprise value stimato in circa 30 milioni. Per Iren si tratta di una nuova operazione di consolidamento sul territorio in linea con la strategia annunciata a novembre con il piano industriale.

E intanto, una buona notizia per la multiutility del Nord-Ovest arriva anche dall’agenzia di rating Standard & Poor's che ha assegnato per la prima volta al Gruppo Iren il rating per il merito di credito a lungo termine al livello “BBB-“ con outlook “Positivo”. Lo stesso rating è attribuito anche al debito senior non garantito. Un giudizio che “accogliamo positivamente e con grande soddisfazione” dichiara l’amministratore delegato e direttore generale Armani –. L’ottenimento del giudizio Investment Grade da una seconda agenzia, dopo Fitch, conferma la solidità finanziaria del Gruppo che permetterà di sostenere l’ambizioso piano di investimenti declinati nell’ultimo piano industriale ampliando anche le opportunità di accesso al mercato finanziario a condizioni competitive”.