Montagna: Bussone (Uncem), parole Mattarella sono un monito

"Le parole del Presidente sono un monito ancora una volta per la politica, per delle politiche territoriali che sappiano incrociare il superamento delle disuguaglianze e delle sperequazione agli obiettivi di sviluppo armonico che l'Italia si dà nel pieno rispetto dell'articolo 44 della costituzione". Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, al termine della Giornata Internazionale della Montagna celebrata al Quirinale con il Presidente della Repubblica e il Direttore generale della Fao. Bussone dice "Grazie al Presidente Mattarella che oggi ha accolto i Sindaci e i rappresentanti del mondo economico della Montagna al Quirinale per una giornata importante, da tornare a celebrare insieme, come voluto oggi dalla ministra Gelmini con il ministro Garavaglia".