Lotta per i diritti, 4 donne premiate in Consiglio regionale

Quattro donne sono state premiate oggi a Palazzo Lascaris a Torino dal Comitato regionale per i diritti umani e civili in occasione della Giornata mondiale, anticipando quello che sarà il tema 2022, 'I diritti delle donne'. Sono Suor Angela Pozzoli, presidente del Gruppo volontariato vincenziano, la ginecologa afghana Amiri Farzana, la deputata venezuelana Mariela Magallanes e la congolese Marie-Jeanne Balagizi Sifa, ideatrice del Forum Africane Italiane. "Ancora oggi nel mondo centinaia di milioni di persone sono prive di diritti fondamentali, e di tutti quei principi richiamati anche nel preambolo dello Statuto della nostra Regione, che vede quale fonte d'ispirazione la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo", ha detto il presidente del consiglio regionale e del Comitato Stefano Allasia. "Oggi - ha aggiunto - diamo un riconoscimento a quattro donne diverse tra loro, ma accomunate però della determinazione e dalla volontà di combattere in prima linea per i diritti umani e civili". "Il Piemonte vuole essere un luogo amico - ha sottolineato la vicepresidente del Comitato Sara Zambaia - riferimento per la difesa dei diritti umani e supporto alle tante associazioni che quotidianamente lavorano per la difesa dei diritti". "Assume un grande significato la premiazione di quattro straordinarie donne, provenienti dai quattro angoli del mondo, in ragione del loro coraggio, della loro coerenza, della loro dignità e della generosità", ha evidenziato Giampiero Leo vicepresidente del Comitato. Prima che venissero consegnate le targhe, Allasia ha letto un messaggio del presidente della Regione Alberto Cirio: "A tutte/i coloro che si battono per i principi di libertà, giustizia, pace e inclusione, garantisco la vicinanza ed il pieno appoggio del governo regionale, anche tramite gli appositi strumenti di cui abbiamo voluto che la giunta regionale si dotasse".