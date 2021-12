Musei: ricordo dell'ex presidente Cattaneo

Il 18 dicembre 2011 Giovanna Cattaneo Incisa, prima presidente della Fondazione Torino Musei, lasciava per sempre i suoi collaboratori e i suoi musei, che aveva guidato fino all'ultimo istante per 13 anni. A 10 anni esatti dalla scomparsa, la Fondazione dedica una giornata speciale alla sua Presidente che da protagonista della vita culturale di Torino seppe imprimere un segno indelebile al potenziamento e allo sviluppo dei musei della Città. Per chi ha conosciuto e lavorato con la signora Cattaneo rimane viva la memoria di una personalità unica, che coniugava acume, intelligenza e tenacia a una rara sensibilità e a un particolare rispetto per le persone che con lei collaboravano, valorizzandone le qualità e le competenze. Per tutta la giornata di sabato 18 dicembre la GAM, il Mao e Palazzo Madama apriranno gratuitamente al pubblico le collezioni permanenti e le mostre Una Collezione senza confini, Luigi Ontani, Alessandro Sciaraffa, Claudio Parmiggiani alla Gam, Kakemono e Hub India al Mao e Hub India a Palazzo Madama. Il programma della giornata si articola in diversi momenti distribuiti nei tre musei: al mattino a Palazzo Madama un omaggio che vede protagonisti personalità e istituzioni del mondo della cultura cittadina, in un incontro che alterna letture a cura di Gian Luca Favetto a brani di musica classica; nel pomeriggio interventi musicali nelle sale della Gam e del MAO a cura del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e attività per le famiglie che si svolgono nei Laboratori Didattici Giovanna Cattaneo Incisa della Gam.