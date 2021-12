Vaccini: Regione Piemonte stringe intesa con medici famiglia

Un nuovo accordo per potenziare il sistema di vaccinazioni contro il Covid-19 in Piemonte è stato siglato questa mattina tra la Regione e le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale del Piemonte. L'obiettivo concordato tra le parti è di 150 vaccinazioni mensili per ogni medico, o in caso di aggregazioni dell'equivalente di 150 vaccinazioni mensili per ogni componente del gruppo. Se l'obiettivo viene raggiunto, al compenso di 9 o 10,50 euro per ciascuna inoculazione (a seconda se viene fatta negli hub vaccinali o negli studi medici), verrà aggiunto l'importo di 1,50 euro per ogni somministrazione. Con il supporto del loro personale amministrativo e infermieristico, i medici potranno organizzare vax-day a livello di equipe, di Distretto o di Asl. "Occorre accelerare la terza dose - dice l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi - per contrastare la repentina diffusione del virus, evitando il rischio di un nuovo sovraffollamento dei Pronto Soccorso e della indisponibilità di posti-letto. La capillarità degli studi dei medici di assistenza primaria, e il rapporto di fiducia che l'assistito instaura con loro, sono condizioni in grado di garantire una maggiore adesione alla campagna vaccinale. Ringrazio i medici di famiglia che hanno accolto questa nuova sfida". "Rispondiamo con la massima determinazione alla nuova chiamata della Sanità piemontese - affermano i rappresentanti sindacali Roberto Venesia (Fimmg), Mauro Grosso Ciponte (Snami) e Antonio Barillà (Smi) - consapevoli che la vaccinazione sia il modo più efficace per contrastare la pandemia".