Ricca (Lega), contro criminalità Barriera non servono mezze misure

"Intervento repressivo immediato contro l'arroganza mafiosa dello spaccio in Barriera". A chiederlo, dopo gli episodi di violenza denunciati dalla parrocchia Madonna della Pace di Torino, l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte e consigliere comunale della Lega Fabrizio Ricca. "In Barriera di Milano si sta facendo un salto di qualità criminale spaventoso. L'episodio di minaccia di stampo mafioso rivolto a un animatore della parrocchia di zona ci preoccupa fortemente", osserva Ricca, che annuncia l'intenzione "di chiedere un incontro con il prefetto in tempi brevissimi. "L'approccio contro questi criminali non può essere blando - ribadisce -. Servono telecamere, che a breve arriveranno, agenti, repressione. Se usiamo le mezze misure ora, perdiamo la guerra per la legalità".