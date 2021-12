Auto: Pichetto, in Manovra previsto fondo da 150 mln da 2022

"Abbiamo previsto nella legge di bilancio un fondo di 150 milioni a partire dal 2022 che accompagni il settore" dell'auto "nella riconversione e il nostro auspicio è che tale dote, che avrà una cadenza annuale, possa essere ulteriormente incrementata". Così il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, in una nota. "Il compito del Governo è quello di affiancare le nostre imprese in questo percorso, fornendo la formazione necessaria in termini di strumenti e competenze nuove per affrontare le prossime sfide". Al contempo, conclude Pichetto, "sempre con riferimento agli emendamenti all'esame della legge di Bilancio, l'auspicio è che la richiesta di rendere strutturale le risorse su incentivi e ecobonus, per sostenere le vendite e aiutare il cammino verso l'elettrico, vada a buon fine. E' in gioco una parte importante della ricchezza e della forza lavoro di questo Paese: è un settore che non possiamo abbandonare".