SACRO & PROFANO

I salesiani tirano la cinghia, l'economo studia da vescovo

A mettere ordine nell'ingente patrimonio della congregazione fondata da don Bosco è stato chiamato don Degiorgi, giovane rampollo di una famiglia nobile. Il suo nome è già finito nelle terne. Ai funerali di mons. Giordano si è parlato del successore di Nosiglia

Si sono svolti giovedì scorso nella cattedrale di Cuneo i funerali di monsignor Aldo Giordano, 67 anni, nunzio apostolico presso l’Unione Europea deceduto a Lovanio per Covid dopo un lungo ricovero. Presieduti dal segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, che ne ha ricordato la personalità umana e spirituale e la lunga carriera diplomatica, erano presenti ben dodici vescovi, tra cui i cuneesi Celestinio Migliore, nunzio apostolico a Parigi, Giorgio Lingua, nunzio apostolico in Croazia, il cardinale Angelo Bagnasco e l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia. Legato alla spiritualità dei Focolarini, monsignor Giordano era stato preconizzato vescovo di Torino dopo le dimissioni del cardinale Severino Poletto e, ancora ultimamente, il suo nome era circolato fra i possibili successori di Nosiglia. In proposito, fra i vescovi presenti al funerale regnava un clima di forte incertezza, la girandola dei nomi che si stanno susseguendo rende il clima di attesa ancora più febbrile perché è ben noto che molte importanti partite che si giocheranno negli anni a venire nella Chiesa piemontese dipenderanno dalla personalità di quello che il Papa sceglierà come futuro arcivescovo di Torino. Anche nel mondo laico non sono pochi quelli che avvertono la stanchezza di una Chiesa ripiegata su sé stessa, soffocata ed autoreferenziale, incapace di una presenza autorevole e forte e che sappia relazionarsi con il mondo esterno senza farsi dettare l’agenda ma proponendo i propri valori.

Un tempo si diceva che almeno tre fossero gli oggetti misteriosi nella Chiesa cattolica: il numero delle congregazioni religiose femminili, ciò che veramente crede e pensa un gesuita e l’ammontare delle ricchezze dei salesiani. Rispetto a quest’ultimo aspetto è da segnalare un personaggio emergente. Pare che soltanto in Piemonte il patrimonio immobiliare della congregazione fondata da San Giovanni Bosco sia stimato in 160 milioni di euro, senza contare gli investimenti e le partecipazioni in fondi comuni. Nonostante ciò, i salesiani non navigano in buone acque nemmeno su questo fronte, senza contare che le vocazioni – come ovunque – scarseggiano e il mantenimento delle imponenti strutture di un tempo si fa sempre più oneroso. Si pensi che la grande casa della Pisana a Roma, inaugurata negli anni Settanta quando la sede generalizia fu spostata da Torino, venne pignorata da un creditore e poi messa all’asta dopo un lungo e complesso procedimento giudiziario. A mettere ordine nei non semplici affari economici dei salesiani è stato chiamato il novarese don Giorgio Degiorgi, nominato economo ispettoriale del Piemonte e della Valle d’Aosta. Appartenente ad una nobile famiglia del Verbano molto conosciuta nell’Aronese, diventa a 35 anni direttore del prestigioso collegio San Lorenzo di Novara che rilancia raddoppiando le iscrizioni. Laureato in diritto civile e canonico cum laude, don Degiorgi è anche sostituto promotore di giustizia del tribunale ecclesiastico interdiocesano pedemontano ed è considerato in ascesa non solo nell’ambito della congregazione salesiana. Il suo nome, nonostante la giovane età, potrebbe essere già stato inserito in qualche terna in vista delle nomine episcopali. Dalla custodia delle chiavi della cassaforte salesiana a quelle delle chiavi del Regno il passo non appare impossibile.