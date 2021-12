Incendio alle porte di Torino, fumo alto nel cielo

Un incendio è divampato oggi pomeriggio nella zona industriale di Beinasco, alle porte di Torino, in via Aosta. Una colonna di fumo si è alzata in cielo da un edificio industriale di circa 800 metri quadrati di materie plastiche ed è ben visibile da vari punti della città. Sul posto stanno convergendo vigili del fuoco e ambulanze.