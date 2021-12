Rogo nel Torinese: sindaco Beinasco, è sotto controllo

"Siamo al lavoro da questa notte insieme ad Arpa, ai tecnici del Comune e al comandante della Polizia Locale: la situazione è costantemente monitorata, con particolare attenzione alle scuole e agli asili, e siamo pronti, se dovesse rendersi necessario, a prendere ulteriori iniziative. In questo momento le rilevazioni sull'aria sono sotto la soglia di allarme in tutte le scuole della città, anche in quelle chiuse in via precauzionale. L'incendio è completamente sotto controllo e dovrebbe essere estinto entro la mattinata". Questo l'ultimo aggiornamento da parte del sindaco di Beinasco, Daniel Cannati, sul rogo scoppiato ieri in un capannone della Demap, dove erano riciclate materie plastiche. "Nella giornata di oggi - spiega il sindaco in una comunicazione social -, in alcune zone di Beinasco, per effetto dell'inversione termica, l'odore di bruciato sarà più acuto. Il monitoraggio dell'Arpa è andato avanti per tutta la notte e nella tarda mattinata di oggi saranno in grado di disegnare un quadro più chiaro della situazione". Nell'attesa il primo cittadino raccomanda "massima prudenza" e invita "a tenere chiuse le finestre, ad evitare passeggiate e ad indossare una mascherina Ffp2 all'aria aperta". Per quanto riguarda Torino, una nota di Palazzo Civico spiega che "nella notte i venti hanno cambiato direzione e la ventilazione attuale sta sospingendo i fumi verso sud ovest. I valori di composti organici volatili misurati nella zona sud di Torino, in una prima fase più interessata dalla ricaduta dei fumi, questa mattina sono nettamente calati".