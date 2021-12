Piemonte: Giunta al lavoro per coprire 100% borse Edisu

La Giunta regionale del Piemonte sta intervenendo sulla questione delle borse di studio Edisu, per le quali e' stata segnalata una mancanza di fondi tale che rischierebbe di lasciare fuori circa 2 mila studenti dei 15.800 idonei. Ad assicurarlo, in Consiglio regionale, l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano. "Anche noi siamo venuti a conoscenza venerdi' della necessita' di inserire 7 mln sul 2021-2022, quindi siamo subito intervenuti con una prima variazione di 2,6 milioni sulla variazione di Bilancio in via di approvazione. Quindi ne mancano ancora circa 4,4 per arrivare al 100% delle borse di studio, questione che vogliamo affrontare". Su questo, l'assessore ha proposto "per evitare l'allungamento dei tempi, una commissione legislativa immediatamente dopo l'approvazione della variazione di Bilancio in cui, al netto del trovare le risorse, cosa sulla quale ora gli uffici stanno lavorando, potremmo risolvere la questione Edisu e consentire di pagare le borse già a gennaio". A sollevare la questione era stato il capogruppo di Luv Marco Grimaldi che ancora stamattina in aula ha sollecitato un intervento. Alle parole dell'assessore, Grimaldi ha quindi osservato che "se è confermata la richiesta di una legislativa da fare entro domani per consentire l'ulteriore variazione, se verrà confermato il 100% delle borse, daremo parere positivo e saremo disponibili a ritirare gli oltre 700 emendamenti presentati e a non inviare gli ulteriori 1.300 già previsti".